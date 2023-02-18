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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«طالبان باكستان» تهدد بشن هجمات إرهابية جديدة ضد قوات الأمن

طالبان باكستان
طالبان باكستان

 هدّدت حركة “طالبان - باكستان” اليوم السبت، بشن مزيد من الهجمات الجديدة ضد قوات الأمن الباكستانية، عقب الاعتداء الذي أعلنت مسئوليتها عنه واستهدف مقرا للشرطة في كراتشي ما أسفر عن مقتل أربعة شرطيين.

وأفاد بيان لـ حركة “طالبان - باكستان” اليوم أن "على الشرطيين النأي بأنفسهم عن الحرب التي نخوضها ضد الجيش ... وإلا فإن الهجمات ضد مقار كبار مسؤولي الشرطة ستستمر".

وأضاف البيان "نود أن نحذّر مرة جديدة الوكالات الأمنية بوجوب الكف عن اضطهاد سجناء أبرياء في مواجهات وهمية وإلا فإن الهجمات المستقبلية ستكون أكثر حدة".

وتبنّت الحركة اعتداء استهدف شرطيين في كراتشي وقع بعد أقل من ثلاثة أسابيع على هجوم انتحاري في مسجد يقع داخل مقر للشرطة في بيشاور (شمال غرب) وأسفر عن مقتل أكثر من 80 عنصرا.
 

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