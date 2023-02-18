وزير الخارجية الأمريكي: أرمينيا وأذربيجان لديهما فرصة تاريخية حقيقية لضمان سلام دائم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "أرمينيا وأذربيجان لديهما فرصة تاريخية حقيقية لضمان سلام دائم بعد أكثر من 30 عاما من الصراع".

وذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن، اليوم /السبت/، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذري إلهام علييف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، لبحث التوصل إلى سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف بلينكن "الطرفان جددا تركيزهما على عملية السلام، بما في ذلك من خلال المحادثات المباشرة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي ومعنا.. والولايات المتحدة تلتزم بفعل أي شيء في وسعها لدعم هذه الجهود، سواء كان ذلك بشكل ثلاثي أو مع شركاء دوليين آخرين".

ومن ناحية أخري، اتهم وزير الخارجية الأمريكية أفرادا من القوات الروسية ومسؤولين روس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في أوكرانيا، على حد تعبيره.. وشدد على أن الولايات المتحدة ستسعى لتحقيق العدالة لشعب أوكرانيا مهما استغرق من وقت.