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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يخسر أمام مونشجلادباخ.. ومرموش يشارك في هزيمة فولفسبورج بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

خسر فريق بايرن ميونخ أمام مضيفه بورسيا مونشجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

 ورغم الخسارة ظل بايرن في الصدارة برصيد 43 نقطة لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن يونيون برلين والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه شالكه.

 تعرض بايرن لضربة مبكرة تمثلت في طرد دايوت أوباميكانو في الدقيقة الثامنة بسبب مخالفة ضد الحسن بليا لاعب جلادباخ.

 واستغل جلادباخ النقص العددي في صفوف ضيفه وتقدم بهدف عن طريق لارس ستيندل في الدقيقة 13 لكن المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج أدرك التعادل للنادي البافاري في الدقيقة 35.

 وفي الشوط الثاني أحرز جلادباخ هدفين متتاليين عن طريق جوناس هوفمان والفرنسي ماركوس تورام في الدقيقتين 55 و84 ثم رد ماتيس تيل بهدف لبايرن في الوقت بدل الضائع للمباراة.

 وحصد مونشنجلادباخ ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، فاز لايبزيج على مضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف حملت توقيع السويدي إيميل فورسبيرج في الدقيقة 14 والنمساوي كونراد لايمر في الدقيقة 85 والمجري دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 90.

 الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى 39 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فولفسبورج عند 30 نقطة في المركز السابع.

وشارك عمر مرموش في المباراة كبديل مع فولفسبورج منذ بداية الشوط الثاني.

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