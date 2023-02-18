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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على غرار 100 وش.. شابان يسرقان محل مجوهرات بارتداء قناع عجوز في بريطانيا

سرقة محل مجوهرات
سرقة محل مجوهرات

بطريقة غير متوقعة، تمكن شقيقان في بريطانيا من إخفاء ملامح وجههما الحقيقي لسرقة محل مجوهرات، إذ سرق شقيقان محل مجوهرات وساعة رولكس بقيمة 15000 جنيه إسترليني بعد أن تنكروا في زي رجال مسنين بأقنعة وجه شديدة الواقعية.

سرقة محل مجوهرات 

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” قصة السرقة، بأنه ربما كانا قد أفلتا من العقاب، إذا لم يتركوا الأقنعة في صندوق السيارة.

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وترجع قصة إلقاء القبض عليهما، بعد عدة أسابيع من السرقة ، أوقفت الشرطة أحد الإخوة أثناء القيادة، وكان في السيارة القناعان ، لا يزالان يحملان الحمض النووي للأخوين ، إلى جانب حقيبة تحتوي على بلطة وسكين وأربطة أسلاك.

وتم القبض على جورج مورفي بريستو في مكان الحادث بعد فحص الطب الشرعي للعاب في الأقنعة ربط الأخوين بالسرقة ، وتم القبض على مورفي بريستو وشقيقه الأكبر بنجامين مورفي في وقت لاحق.

وعند وصولهما إلى محل المجوهرات في شارع إيبينج هاي في 27 سبتمبر 2021 ، كانا بملامح رجلان عجوزان، تميزت الأقنعة بأنها كانت صلعاء ذات شعر رمادي بالإضافة إلى جلد متقدم في السن ومتجعد.

قناع وجه للسرقة

وقالت شرطة إسيكس في بيان إن الأقنعة شديدة الواقعية، واكملا التنكر عبر ارتداء القفازات ومعطف للتمويه، وتم العثور على هذه الملابس في السيارة أيضا.

وبعد المحاكمة، أدين مورفي ، 37 عامًا ، بالسرقة وتهمتي حيازة مادة بيضاء. وحكم عليه بالسجن 18 عاما، وأدين بريستو ، 28 عامًا ، بالسرقة ، بتهمتي حيازة آلة حادة، والذهاب للسرقة.وحُكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا.

100 وش مجوهرات سرقة محل مجوهرات

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