‎فلسطين.. إعلان العصيان المدني ضد الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط وعناتا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن القوى الوطنية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرق القدس المحتلة، سيبدأون العصيان المدني ضد الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم والبلدة اعتبارا من الساعة الثانية منفجر غد الأحد.

وأصدر المخيم والبلدة بيان، مساء اليوم السبت، جاء فيه، أن العصيان المدني يشمل دعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكنعملهم داخل أراضي الـ48، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلديةالاحتلال)، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.

وفي بلدتي جبل المكبر والرام، جرى الإعلان عن الانضمام للعصيان المدني إسنادا لمخيم شعفاط، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ويأتي العصيان المدني كرد من المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة على جرائم حكومة الاحتلال اليومية ضدهم في القدس وكافةالمحافظات الفلسطينية من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة إلى ما يتعرض له أبناء شعبنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا من تنكيلوقمع واعتداءات يوميا على حاجز شعفاط العسكري.