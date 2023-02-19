بشرى للمواطنين.. الإعلان عن الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأرز

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وارتفاع الأسعار الكبير في الآونة الأخيرة، بات الجميع يتساءل باستمرار عن موعد انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي من ضمنها سعر الأرز الذي يعتبر طبق رئيسي على السفرة المصرية.

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة التي تواجه البلاد في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك يستغل بعض التجار الأزمة ويقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فمتى تنخفض أسعار الأرز؟

توفير الأرز في الأسواق

على الرغم من وجود أزمة في سلعة الأرز، ووصول سعر طن الأرز الشعير إلى 15 ألف جنيه، أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أنه متوفر في الأسواق ويكفي الاستهلاك، حيث يتراوح سعره ما بين 16 و 18 جنيه للكيلو في المحال الكبرى.

وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أرز يكفي البلاد، لكن المضارب هذا العام شبه فارغة من الأرز الشعير نظرًا لبعض الأمور منها رفع الفائدة في البنوك التي منعت المضارب من الشراء.

موعد انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

توقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن ينخفض سعر الأرز مع مطلع شهر مارس المقبل، بعد تحرك وزارة التموين وإعلانها عن مناقصة لاستيراد الأرز الشعير، لافتًا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص بدأت بالفعل في استيراد الأرز، وتحرك الوزارة إلى إلغاء التسعير، لذا من المتوقع أن تتوافر كميات من سلعة الأرز بشكل أكبر.

أسعار الأرز في الأسواق

شهدت أسعار الأرز الشعير، اليوم، ارتفاعًا مجددًا في الأسواق المحلية لأعلى سعر في تاريخه، حيث سجل سعر الطن بواقع 1000 جنيهًا ليصل إلى 15 ألف جنيه للنوع عريض الحبة لأول مرة في تاريخه.