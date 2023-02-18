قراران عاجلان للحكومة.. أسعار الدواجن تنخفض قريبًا لهذا السبب| تفاصيل

ارتفعت أسعار الدواجن بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبات هناك عزوف من الكثير من المواطنين على شرائها بسبب مبالغة التجار في أسعارها، ما استدعى تدخلا سريعا للحكومة المصرية باتخاذ قرارات عاجلة لخفض أسعارها.

من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، بعد توجيهات الحكومة المصرية، واتخاذها قرارين من شأنها خفض أسعارها بشكل كبير، فماذا قررت الحكومة.

قرارات للحكومة من شأنها خفض أسعار الدواجن

توجيهات الحكومة بإعفاء المزارع من الضرائب العقارية

وجهت الحكومة المصرية بإعفاء المزارع من الضرائب العقارية، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، حيث ينص القرار على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة لمدة ثلاث سنوات.

تبدأ هذه المدة من الفترة من 1 / 1 / 2022 وحتى 31/12/2024، وذلك أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار، لذا فيتوقع محمد صالح عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستنخفض بنسبة تصل إلى 5% بسبب هذا القرار.

وكان صالح قد أوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج « صالة التحرير»، المُذاع عبر فضائية « صدى البلد»، ان هذا القرار يرفع الأعباء عن أصحاب المزارع في المرحلة الحرجة الحالية، ما يعمل على خفض تكلفة الإنتاج وخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

استيراد الدواجن من الخارج

كان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة تنظر في كل الادوات المتاحة لحل أزمة الدواجن في الفترة الحالية، وكان من بين تلك الآليات دراسة استيراد كميات محددة ومحدودة من الدواجن من خارج البلاد، قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن هذا الاستيراد لن يضر الإنتاج المحلي، بل يهدف لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.

أسعار الدواجن اليوم

شهد سوق الدواجن ارتفاع بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الاسبوع الجاري، حيث بلغت أسعارها: