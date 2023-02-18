علاقة آثمة.. تفاصيل ابتزاز طبيب الدقهلية بمقطع فيديو مقابل 2 مليون جنيه

واقعة ابتزاز غريبة وفريدة من نوعها، أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تفاصيلها، فمن المعتاد أن يتم ابتزاز الفتيات بمقاطع فيديو أو صور مفبركة خادشة للحياء، إلا أن تلك الواقعة جاءت على عكس المتوقع، فتم ابتزاز طبيب!!.

ابتزاز طبيب بعلاقة محرمه مع سيدة متزوجة

فوجئ أحد الأطباء المنتدبين في إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بابتزاز شخصين له بمقطع فيديو يظهره في علاقة حميمية محرمة، مع زوجة أحد الشخصين، حيث طالبوه بدفع 2 مليون جنيه مقابل عدم نشر مقطع الفيديو.

رفض الطبيب المُبتز دفع المبلغ المالي، وبالفعل فوجئ بأنه تم تداول مقطع الفيديو الذي تم تصويره، إلا أنه لم يستسلم للأشخاص المبتزين، وقام على الفور بتحرير محضر يتهم فيه سيدة وشخصين أخرين بابتزازه بمقطع فيديو يظهر خلاله خلال علاقة آثمة.

صورة أرشيفية

حقيقة الفيديو المصور لطبيب الدقهلية

حرر الطبيب المنتدب في إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، محضرًا برقم 28 جنح اقتصادية مركز دكرنس، يتهم خلاله سيدة وشخصين آخرين، بالقيام بابتزازه بمقطع فيديو مصور يظهر خلاله خلال علاقة آثمة مع السيدة.

زعم الطبيب المنتدب، الذي يعمل كطبيب نساء وتوليد في المستشفى، ابتزاز شخص له بامتلاكه مقطع فيديو مصور لزوجته خلال علاقة حميمة مع الطبيب، ويطلب منه مبلغ 2 مليون جنيه مقابل عدم نشر مقطع الفيديو، كما اتهم شخصًا آخر تواصل معه كوسيط للحصول على المبلغ المالي، وانه رفض دفع المبلغ فقام المبتزين بنشر الفيديو.

بينت التحريات التي أُجريت أن المتهم الأول عبارة عن «زوج وهمي» أدعى زواجه من السيدة في الفيديو، وأنهم اتفقوا على تصوير مقطع الفيديو وابتزاز الطبيب والحصول على مبلغ مالي منه، وأن الشخص الثاني «الوسيط» متفق معهم على ابتزاز الطبيب، و بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وإرفاقه بالمحضر الأصلي للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.