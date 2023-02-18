عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

علاقة آثمة.. تفاصيل ابتزاز طبيب الدقهلية بمقطع فيديو مقابل 2 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واقعة ابتزاز غريبة وفريدة من نوعها، أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تفاصيلها، فمن المعتاد أن يتم ابتزاز الفتيات بمقاطع فيديو أو صور مفبركة خادشة للحياء، إلا أن تلك الواقعة جاءت على عكس المتوقع، فتم ابتزاز طبيب!!.

txt

بسبب فانوس.. القصة الكاملة لأزمة أحمد مكي مع رجل أعمال شهير

txt

مكانه المتحف.. ممثل شاب: لقيت كنز في السيدة زينب.. تفاصيل

ابتزاز طبيب بعلاقة محرمه مع سيدة متزوجة

فوجئ أحد الأطباء المنتدبين في إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بابتزاز شخصين له بمقطع فيديو يظهره في علاقة حميمية محرمة، مع زوجة أحد الشخصين، حيث طالبوه بدفع 2 مليون جنيه مقابل عدم نشر مقطع الفيديو.

رفض الطبيب المُبتز دفع المبلغ المالي، وبالفعل فوجئ بأنه تم تداول مقطع الفيديو الذي تم تصويره، إلا أنه لم يستسلم للأشخاص المبتزين، وقام على الفور بتحرير محضر يتهم فيه سيدة وشخصين أخرين بابتزازه بمقطع فيديو يظهر خلاله خلال علاقة آثمة. 

صورة أرشيفية

حقيقة الفيديو المصور لطبيب الدقهلية 

حرر الطبيب المنتدب في إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، محضرًا برقم 28 جنح اقتصادية مركز دكرنس، يتهم خلاله سيدة وشخصين آخرين، بالقيام بابتزازه بمقطع فيديو مصور يظهر خلاله خلال علاقة آثمة مع السيدة.

زعم الطبيب المنتدب، الذي يعمل كطبيب نساء وتوليد في المستشفى، ابتزاز شخص له بامتلاكه مقطع فيديو مصور لزوجته خلال علاقة حميمة مع الطبيب، ويطلب منه مبلغ 2 مليون جنيه مقابل عدم نشر مقطع الفيديو، كما اتهم شخصًا آخر تواصل معه كوسيط للحصول على المبلغ المالي، وانه رفض دفع المبلغ فقام المبتزين بنشر الفيديو.

بينت التحريات التي أُجريت أن المتهم الأول عبارة عن «زوج وهمي» أدعى زواجه من السيدة في الفيديو، وأنهم اتفقوا على تصوير مقطع الفيديو وابتزاز الطبيب والحصول على مبلغ مالي منه، وأن الشخص الثاني «الوسيط» متفق معهم على ابتزاز الطبيب، و بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وإرفاقه بالمحضر الأصلي للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ابتزاز طبيب بعلاقة محرمه مع سيدة متزوجة علاقة محرمة مديرية الاشئون الصحية بالدقهلية مركز دكرنس علاقة آثمة وسيط زوج وهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

ترشيحاتنا

تسريب سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A2

علاقة آثمة.. تفاصيل ابتزاز طبيب الدقهلية بمقطع فيديو مقابل 2 مليون جنيه

سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 .. ودعاء النية لصيام الإسراء والمعراج

5 مليار جنيه استرليني.. عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن عرض قطر شراء مانشستر يونايتد

هل هناك علاقة بين الإجهاض و جلطات الساق لدى السيدات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ