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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مكانه المتحف.. ممثل شاب: لقيت كنز في السيدة زينب.. تفاصيل

صدى البلد

جذب الممثل المصري الشاب شريف الخيام، انتباه الكثيرين بعدما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عثوره على كنز في أحد شوارع حي السيدة زينب الشعبي، وسط العاصمة المصرية القاهرة، مثيرًا تساؤلات كثيرة حول الأمر.

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ممثل شاب يعثر على كنز في السيدة زينب

نشر الممثل الشاب شريف الخيام، مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح مشهد لـ عربات كارو قديمة متوقفة في الشوارع الضيقة داخل حي السيدة زينب الشعبي ، معلقًا عليها بانها كنز ومكانها في المتحف.

وأوضح الممثل الشاب أن تلك العربات القديمة لا تليق بكونها ملقاه في الشوارع، بل يجب أن يكون مكانها في المتاحف واصفًا العربات بأنها كنز، حيث أوضح الفيديو عربات الكارو التي كانت تستخدم في نقل الخبز وكانت الخيول تجرها قبل عقود في زمن الملك فؤاد الذي حكم مصر والسودان حتى عام 1936م.

وعلى الرغم من كون تلك العربات تقف في الشوارع بلا صاحب، إلا أن سكان منطقة حي السيدة زينب يعرفون قيمتها كثيرًا ويحرسونها من السرقة.

استخدام عربات الكارو 

ورغم  التطور الكبير في وسائل المواصلات إلا أن عربات الكارو مازالت متواجدة في الأماكن الشعبية والشوارع الضيقة، حيث تنتشر بكثرة في تلك المناطق بسبب غلاء البنزين وسهولة إدخالها في الحواري والأماكن الضيقة.

ويغلب استخدام عربات الكارو من أجل نقل البضائع ومواد البناء والسلع التموينية، ويغلب على شكلها كونها بعجلتين أو أربع عجلات، ويتم صناعتها من الخشب ويجرها حمار أو حصان.

السيدة زينب كنز في السيدة زينب شريف الخيام عربات كارو المتحف

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