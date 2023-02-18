روسيا: الغرب خفف حدة مسودة القرار المناهض لموسكو في الأمم المتحدة

قال نائب المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم /السبت/، إن الدول الغربية خففت من حدة مسودة القرار المناهض لروسيا الذي سيقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في 22 فبراير الجاري.

وأوضح بوليانسكي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن العمل على مشروع قرار الجمعية العامة بشأن الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الخاصة كان صعبًا.

وأضاف:"حاول الغربيون تسوية كل شىء قدر الإمكان وترك جميع القضايا الحساسة خارجًا من أجل تأمين أوسع دعم ممكن، لقد قاموا ببساطة بتكميم الأفواه الأوكرانية لمنعهم من إفساد هذه الجهود وإخافة الآخرين لا يزال الكثيرون غير مستعدين لدعمها، سنرى كيف ستسير الأمور".

وستستأنف الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في 22 فبراير الجاري وسيُعرض على الجلسة قرار يدعو إلى حل النزاع على أساس خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المكونة من عشر نقاط.

وكان الممثل الروسي الخاص لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد انتقد في وقت سابق مثل هذه المبادرات ووصفها بأنها "استهزاء بالجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة".

وفي الجانب المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بمواصلة محاولاتها لترهيب المدنيين.

وكتب زيلينسكي - عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية -" لا تكف الدولة الإرهابية عن محاولة ترهيب السكان المدنيين فقط في الـ 24 ساعة الماضية، تم قصف 10 مناطق في أوكرانيا ولسوء الحظ هناك قتلى وجرحى "، على حد وصفه.

ولفت رئيس أوكرانيا إلى أنه لديه ثقة في أن أي شخص يرتكب هذا الإرهاب المستمر سيعاقب بإنصاف.

وقال إن "روسيا جلبت العديد من الشر والمعاناة إلى أراضينا كما دمرت حياة العديد مقابل كل صاروخ يطلق على أوكرانيا".

وأطلقت روسيا صباح اليوم، أربعة صواريخ من طراز "كاليبر"على أراضي أوكرانيا حيث أسقطت وحدات الدفاع المضادة للطائرات الأوكرانية اثنين منهم.

من جانبه، أعرب وزير خارجية أوكرانيا، دميترو أيفانوفيج كوليبا، عن يقينه بأن حلفاء بلاده سيمدونها في نهاية المطاف بالطائرات المقاتلة لمساعدتها في ضد روسيا خلال الحرب بين البلدين.

وقال كوليبا - خلال كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية - "سأخاطر بالقول إن أوكرانيا ستتلقى طائرات، وأنها مسألة وقت وإجراءات".

وكان حلفاء أوكرانيا قد وعدوا بتقديم دبابات مقاتلة وأن المحادثات جارية بشأن تأمين صواريخ طويلة المدى أيضًا، غير أن شركاء /كييف/ حتى الآن مترددون بشأن منحها طائرات مقاتلة.

وفي كولومبو ، أكد عضو مجلس النواب الألماني الدكتور بيتر رامساور اليوم أن بلاده طلبت دعم سريلانكا لقرار في الأمم المتحدة ضد روسيا.

ونقلت صحيفة (دايلي ميرور) السريلانكية عن النائب الألماني قوله للصحفيين في ختام زيارته لسريلانكا إنه أثار القضية مع الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينج، وطلب دعم بلاده.

وأوضحت الصحيفة إن الدكتور رامساور وهو مقرر سريلانكا وجزر المالديف في لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ الألماني (البرلمان) عقد برفقة السفير الألماني هولجر سيوبير، عدة اجتماعات رفيعة المستوى في كولومبو مع كبار أعضاء الحكومة وكذلك مع ممثلي المعارضة وممثلي المجتمع المدني وغيرهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وزع مشروع القرار الذي ستصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا.

يدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتحقيق سلام يضمن "سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وكانت سريلانكا قد امتنعت العام الماضي عن التصويت على قرار ضد روسيا حيث تحافظ على علاقة وثيقة مع روسيا وتتبع سياسة خارجية وهي "أصدقاء مع الجميع".