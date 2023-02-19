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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكسل هو السبب.. وفاة أكثر من 10 آلاف شخص في أوروبا سنويا

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

أظهرت دراسة جديدة أن معظم سكان دول أوروبا لا يمارسون الرياضة بشكل كاف، كما سجلت الدراسة ان الكسل يتسبب في وفاة مبكرة لاكثر من 10 الاف شخص سنويا في اوروبا فقط.

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وقالت منظمة التعاون الاقتصادي، إن أكثر من ثلث سكان الاتحاد الأوروبي لا يصل إلى مستوى التدريبات الرياضية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة إلى المكثفة في كل أسبوع.


وأوضحت المنظمة أنه إذا اهتم الأشخاص الكسالى بنصيحة منظمة الصحة العالمية، لن يتم منع وفاة 10 آلاف شخص بشكل مبكر فقط، وإنما زيادة متوسط العمر المتوقع لمواطني الاتحاد الأوروبي بمقدار شهرين.


وقالت الوكالة إن الحركة المنتظمة أحد أهم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المرء لعقله وجسده.


وأوضحت أن ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري وبعض أمراض السرطان، وغيرها من الأمراض.


وتمارس النساء الرياضة بنسبة أقل من الرجال، ويتضح هذا بشكل خاص في
الفئات العمرية الصغرى. 

ويمارس نحو 73% من الرجال بين عمر 15 و24 عاماً الرياضة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مقارنة بنسبة 58% من النساء.


ورأت الدراسة أن الدخل المادي يمثل عاملاً آخر، ومن بين أولئك الذين وصفوا أنفسهم بأنهم من الطبقة العاملة، قال 24% فقط إنهم يمارسون الرياضة بانتظام، في حين قال 51% من المجموعات ذات الدخل الأعلى إنهم يمارسون الرياضة بانتظام.

الكسل اوروبا

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