تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع..وموعد فصل الربيع وبدايات رمضان|الأرصاد تكشف تفاصيل هامة..فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، مؤكدة ، أنه سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية عن الأسبوع الماضي، في فترات النهار والليل بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية وزيادة في سطوع أشعة الشمس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه خلال فترات الليل سيحدث انخفاض بدرجات الحرارة ولكن ستكون أفضل من الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه متوقع أن تسجل درجات من 10 إلى 11 درجة مئوية على القاهرة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التخفيف، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة أن فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر الأجواء ستكون من باردة إلى شديدة البرودة.

لن تكون بمثل درجة الحرارة بفصل الصيف

وأشارت منار غانم إلى أن بداية فصل الربيع 21 مارس، مؤكدة أن درجات الحرارة في رمضان ستكون معتدلة، ولو حدث ارتفاع لن تكون بمثل درجة الحرارة بفصل الصيف.