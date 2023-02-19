تحذير هام.. الإرشاد البيطري يكشف عن مرض خطير بالحليب

نشرت للدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري منشورا علي صفحتها الشخصية لتحذر من حمي اللبن.

حيث قالت، إن كوب لبن نظيف يساوي حياة خالية من البروسيلا و هي الحمي المالطية او المتموجه او حمي الحليب البروسيلا اللي هي من ضمن أخطر ٢٠٠ مرض معدى ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.



وقالت سماح في منشورها، إن المرض معدي وممكن عن طريق الفم او التعرض للماده الموجود عليها الميكروب لانها بتتفرز مع لبن. بول. سوايل رحميه لعاب وهكذا او التلامس المباشر مع الحيوان المصاب وده بيصيب بالدرجة الأولى الأطباء البيطريين وعمال المسالخ والجساسين والفلاحين بيسموها مرض المهنة.



وتابعت، ولأن الطبيب البيطري هو رقم واحد في حماية الانسان من الأمراض- دي بشكل مش مباشر فلازم تعرف ايه المواد اللي ممكن تكون ملوثة بالبكتيريا دي وتسبب عدوي، اللبن الغير مبستر يعني ما غليش كويس بشكل صحيح وبعض المنتجات التي تصنعت تحت ظروف سيئة دون بسترة، كمان لو اللحمه نصف سوا ومصاب اللي هي مثلا مشوية بس نية او مش مسلوقة ..او لحم مصنع منه اي منتجات غير مكتملة السواء.



الميكروب ده بيموت عند درجة 70 درجة مئوية والغليان عند 100 يبقي الغليان افضل

وبنعتبر تلوث اللحم حالات نادرة بس احنا لازم نكون في الامان ليه.. اساسا اكتر اجزاء تصاب في الحيوان هي الجهاز التناسلي والضرع والغدد الليمفاوية والمخاصي في الذكور وقد يتركز الميكروب في احدي اعضاء الحيوان زي كبد او طحال مثلا ودي يتم اعدامها فور الذبح ويصرح باللحم بعد ختمه بختم العوارض ولذا للامان ...الغليان هو الأفضل.

فتره حضانه الميكروب ده من 7الى 30يوم وبعد كده بتبدا الاعراض ف الظهور ...علي الانسان

اللى هى :

1-صداع

2-درجات الحراره تبدا تعلى وبعد كده تبقى طبيعيه وترجع عاليه تانى وتنخفض وترتفع بشكل متموج

3-كمان اهم صفه العرق الكثير بالليل وحتي لو تحت المراوح

يعني تقوم تلاقى السرير مكان نومك كله عباره عن مياه ولها رائحه وحشه .. كمان التهاب جامد في الفقرات القطنية تحس بوجع يشبه وجع الغضروف

تعب في العين واعراض تشبه الانفلوانزا الحادة

نيجي للجزء الأهم وهو خطورتها ايه

العلاج بيغيب شهور وحتي لو العرض زال فالميكروب ممكن يفضل كامن جو دة الجسم وتحت اي ظروف سيئة ترجع ظواهر الاصابة تاني.

أولا.. بتأثر على المرأه الحامل ممكن جدتتعمل إجهاض للجنين خاصة في حالات ارتفاع الحرارة دون علاج.

ثانيا.. اما المرأه غير الحامل بتفضل شايله البروسيلا لغاية ماتحمل حتي لو زال العرض فقد تسبب موت مبكر للجنين ثم اجهاض.

ثالثا.. بالنسبه للرجل ارتفاع درجة الحراره والتهاب خصيتين او ضمورها كليا وبالتالي هناك احتمال اصابة بالعقم .



طيب في حالة حدوث الإصابه ايه هو العلاج ؟

ال دوكسيسيكلين حلو جدا ف الحلات دى

ومعاه اما الريفامبين لمده 6اسابيع

او استربتومايسين لمده 2-3اسابيع والاهتمام بكل ما يصفه الطبيب المعالج طبعا مع راحة كاملة.

أما الوقاية منها…

عدم الاحتكاك بحيوان مصاب

غليان اللبن بشكل صحيح وسليم بالتقليب المستمر لمدة ١٥ دقيقة

منتجات الالبان ذات الصلاحية الجيدة ومن مصادر موثوق بها

سلق اللحوم جيدا..



طب مثلا موضوع الجبنة القريش والسمنة والقشطة

الجبنة هتتعمل من لبن رايب ..اللي هو لبن حامض الوسط لتكوين حمض اللاكتيك اللي هو شرش وهو قادر علي قتلها

كذلك السمن والقشطة واللي عامة بنستخدمهم في معجنات او اكلات تدخل فرن او تتعرض لنار ..مافيش مشاكل.



في حالة ظهور أي من أعراضها لازم التوجه الفوري لمستشفي الحميات وطبعا بيتم عمل تحاليل وفحص لجميع أفراد الأسرة إلي منها المصاب.