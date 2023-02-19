الروماني استفان كوفاكس حكما لمباراة ليفربول وريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مواجهة ليفربول وريال مدريد، الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتولى الحكم الروماني استفان كوفاكس إدارة المباراة بين ليفربول وريال مدريد ، على أن يساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني، في حين سيكون الحكم الرابع هوراتيو فيسينيك.

وتقرر إسناد مسؤولية حكم الفيديو المساعد (الفار) للإيطاليين ماسيميليانو إيرراتي وماركو جيدا.

وأدار الحكم الروماني بالفعل مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في إنجلترا، حين خسر أمام مانشستر سيتي (3-4).

وفي الموسم الحالي، أدار كوفاكس مواجهات "دينامو زغرب مع تشيلسي، وكلوب بروج أمام أتلتيكو مدريد، وباير ليفركوزن ضد بورتو".

