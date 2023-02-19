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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال الإتاحة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

لقاء رئيس جامعة المنوفية
لقاء رئيس جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أميرة الرفاعى المدير التنفيذي لصندوق عطاء الاستثمارى الخيرى، ونبيل عزت نائب مدير الإسكان وتعبئة الموارد بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وذلك لمتابعة الأعمال المشتركة بينهم والخاصة بتنفيذ مشروع إتاحة الجامعات المصرية الممول من صندوق عطاء والذى يستهدف إتاحة المبانى والمنشآت الخاصة بجامعة المنوفية لتكون متاحة للأشخاص ذوى الهمم لسهولة التنقل ولتيسير الحركة بالحرم الجامعي.

 

أكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومايوليه من اهتمام بالغ بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر وجهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الهمم، وناقش رئيس الجامعة مختلف سبل التعاون التى يمكن تنفيذها بالشراكة بين الأطراف الثلاثة من أجل تحقيق هدف إنسانى واجتماعى يتمثل فى تمكين الأشخاص ذوى الهمم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الخدمات المقدمة لهم بشكل متساوى وعادل بدون أى تمييز، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل المتخصصة وتوفير الأجهزة الحركية والبصرية والسمعية بدون مقابل مادى لتشجيع مشاركتهم فى كافة مناحى الحياة.

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كما تناول اللقاء إمكانية عمل بروتوكول تعاون جديد يضم مختلف سبل التعاون والخدمات التى يمكن تقديمها للطلاب ذوى الهمم على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية ومختلف الأعمال التنموية.

 

حضر اللقاء الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وفيق نصيف قائم بعمل نائب مدير الإسكان وبرنامج إرادة بالهيئة القبطية، ابانوب كمال منسق برنامج إرادة، ندى إبراهيم من صندوق عطاء.

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