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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية.. صور

خلال المقابلات الشخصية
خلال المقابلات الشخصية

انتهت لجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و الروائية القصيرة و المتحركة للعام 2023 في دورته  24، برئاسة الناقد الصحفي عصام زكريا رئيس المهرجان، من المقابلات الشخصية للمتقدمين من شباب وفتيات الإسماعيلية للالتحاق باللجنة التنظيمية للمهرجان، علي مدار اليومين السابقين.

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واستقبلت اللجنة ما يقرب من ١١٠ متقدمين، تم إجراء المقابلات الشخصية لهم، استعدادا لمشاركتهم في استقبال ومرافقة ضيوف المهرجان وتنظيم حفلتي الافتتاح والختام، بالإضافة إلي تنظيم فعاليات العروض والورش.

 

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، قد أعلنت عن بدء تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و الروائية القصيرة و المتحركة في دورته ال 24، وأجريت المقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال لجنة ثلاثية مكونة من المخرج محمد محمدين وحنان الضبع وخالد زاده وسها سليم، بمركز شباب الشيخ زايد.

 

وجاء بالشروط الواجب توافرها في المتطوع، التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 14- 20 مارس 2023 "فترة انعقاد فعاليات المهرجان"، الا يقل السن عن 18 سنة، أن يكون المتقدم خريج جامعي أو على الأقل طالب بإحدى الجامعات، إجادة لغة أجنبية "اللغة الإنجليزية أو غيرها"،  حسن المظهر و السمعة و السلوك،  القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق، الالتزام و التعاون خلال فترة التدريب والاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، الأولوية لأبناء الإسماعيلية، اجتياز المقابلة الشخصية.

 

وأعلنت إدارة المهرجان  المستندات المطلوبة، وهي ملء استمارة بيانات المتطوع من خلال الرابط: https://forms.gle/aX4qtKAmjtKbK8mAA،  صورة بطاقة الرقم القومي على ان تكون سارية، صورة كارنيه الجامعة بالإضافة إلى الأصل للاطلاع "بالنسبة لطلبة الجامعة"، صورة المؤهل الجامعي بالإضافة إلى الأصل للاطلاع "بالنسبة للخريجين".

 

وبدأ تلقى طلبات الاشتراك من خلال الاستمارة عبر  الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE1JMudFoO4HVu-idDOaCDH7CBI-bOljk44pdwQElBS9jBYA/viewform، و ذلك خلال الفترة من السبت 4 فبراير و حتى الجمعة 10 فبراير الماضي.

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