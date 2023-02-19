محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لإنشاء الأسواق والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء الأسواق والمواقف النموذجية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركزى أشمون والشهداء ، لمتابعة الموقف الحالي وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، المستشار الهندسي للمحافظة ، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء ، مدير إدارة التخطيط والمتابعة والشئون المالية بالديوان العام ، وعدد من الشركات المنفذة للأعمال .



واستعرض الاجتماع موقف إنشاء الأسواق والمواقف بنطاق المركزين ، حيث جارى إقامة (14) سوق نموذجي بنسبة تنفيذ (84%) و(7) مواقف حضارية بنسبة (93%) و (7) وحدات إطفاء بنسبة (86 % ) بمركز أشمون ، بالإضافة إلى إنشاء (7) أسواق نموذجية بنسبة (72 % ) و (2) موقف سيارات بنسبة (75%) و(3) وحدات إطفاء بنسبة (65% ) بمركز الشهداء لخدمة قاطني الريف المصرى .

وأكد محافظ المنوفية أن إنشاء الأسواق والمواقف الحضارية ستساهم فى توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة ، فضلا عن القضاء على المواقف والأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز .

وأشار إلى ضرورة التنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات التي تم نهو الملاحظات بها تحقيقاً للصالح العام .