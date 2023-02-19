عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على ليل في الدوري الفرنسي

صدى البلد

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليل، بنتيجة 4-3،في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.
افتتح باريس سان جيرمان التسجيل مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 11، وعزز نيمار تقدم الفريق الباريسي بهدف ثان في الدقيقة 17.
وسجل بافودي دياكيتي هدف تقليص الفارق لصالح ليل في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، تعادل جوناثان ديفيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لفريق ليل في الدقيقة 69.

ثم نجح مبابي في تسجيل هدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 87، بينما سجل ليونيل ميسي الهدف الرابع والفوز في الدقيقة 95.
 

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: بيمبيلي، راموس، كيمبيمبي، مينديش.

خط الوسط: فيريرا، فيراتي، رويز.

خط الهجوم: نيمار، ميسي، مبابي.

وبهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد ليل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

باريس سان جيرمان ليل الدوري الفرنسي ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

أون تايم سبورت تُعلن إذاعة مباراة منتخب مصر للشباب على التردد الفضائي الخاص بالقناة

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية تستعد لـ هجمات روسية محتملة

مبادرة بيلاروس.. بيان عاجل من روسيا بشأن التفاوض مع أمريكا وإنهاء الحرب

جنرال سابق بالناتو: بوتين يعتقد أنه ستالين رغم الخسائر الفادحة بأوكرانيا

حارس موزمبيق للشباب يحرم مصر من هدف أول بكأس الأمم الأفريقية

حل مشكلة الطلاب المصريين المفصولين من جامعة "اورال الفيدرالية" بموسكو

دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا قبل لقاء مصر وموزمبيق بكأس الأمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

نشرة المرأة والصحة| وفاة طفل خلال ساعات بسبب قطعة فراولة .. والإرشاد البيطري يحذر من مرض خطير بالحليب

تحويل أكياس الشيبس إلى نظارات شمسية فاخرة.. كيف ذلك؟

بعد الحجاب.. 10 صور أثارت الجدل لشقيقة محمد رمضان

فيديو

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ