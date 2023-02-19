باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على ليل في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليل، بنتيجة 4-3،في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 11، وعزز نيمار تقدم الفريق الباريسي بهدف ثان في الدقيقة 17.

وسجل بافودي دياكيتي هدف تقليص الفارق لصالح ليل في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، تعادل جوناثان ديفيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لفريق ليل في الدقيقة 69.

ثم نجح مبابي في تسجيل هدف التعادل لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 87، بينما سجل ليونيل ميسي الهدف الرابع والفوز في الدقيقة 95.



وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: بيمبيلي، راموس، كيمبيمبي، مينديش.

خط الوسط: فيريرا، فيراتي، رويز.

خط الهجوم: نيمار، ميسي، مبابي.

وبهذه النتيجة، يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد ليل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.