دوري أبطال إفريقيا.. شوبير يكشف عن حكم مباراة الزمالك والترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حكم مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير تغريدة جديدة "رضوان جيد حكما لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وفاز الترجي التونسي على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ترتيب مجموعة الترجي والزمالك

ورفع الترجي رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن شباب بلوزداد، فيما يحتل المريخ السوداني والزمالك المركزين الثالث والرابع على الترتيب ورصيد كل منهما نقطة واحدة.