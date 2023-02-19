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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام المنيا يشهد اجتماع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"

سكرتير عام المنيا
سكرتير عام المنيا بالاجتماع

شهد ياسر عبد العزيز، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اللقاء الذي نظمته المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها لتنشيط القطاع الصناعي بمحافظة المنيا.

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جاء ذلك بحضور محمد السيد، رئيس قطاع دعم الصناعة بالمبادرة، والمهندس حسن نجا، من فريق دعم الصناعة، وعضو المبادرة، والدكتور عبدالرحمن عمر عضو المبادرة ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

واستمع السكرتير العام للمحافظة لشرح حول المبادرة والتعريف بها، حيث تعد مبادرة "ابدأ " مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية وهي مبادرة شبابية رئاسية بتكليف من القيادة السياسية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير الحلول والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وتناول اللقاء بحث أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين ومناقشة أبرز الحلول لها .

وتسعى المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية والعمل علي توطين الصناعة الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات كما تساهم المبادرة الوطنية للصناعة (ابدأ) في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

يشار إلى أن المبادرة بدأت من خلال إقامة مجمعات صناعية داخل حياة كريمة وبناء وحدات اقتصادية لاستدامة المشروع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تجميع كافة المهارات والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهيل الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.

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