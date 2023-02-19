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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم صالونا نقاشيا حول العدالة الاجتماعية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الاثنين، صالونا نقاشيا، حول العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها مفهوم العدالة الاجتماعية، وكيف يمكن تحقيقها وسياسة الدولة في تحقيق التنمية، إضافة إلى دور الحوار الوطني في العدالة الاجتماعية، وكيف تسهم البيئة التشريعية الحالية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عضو مجلس النواب محمود بدر العدالة الاجتماعية

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