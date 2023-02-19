مانشستر يونايتد يكتسح ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر يونايتد الأول عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأخيراً سجل سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو، مارتينيز، ليندلوف، دالوت.

خط الوسط: فريد، سابيتزر، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، جارناتشو، فيجورست.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.