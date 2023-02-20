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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص.. شركة هندية تصمم smartwatch بنفس شكل الساعة الكلاسيك

لو من عشاق الكلاسيك..شركة
لو من عشاق الكلاسيك..شركة جديدة عملت smartwatch بنفس شكل الس

أعلنت شركة Fire Boltt الهندية عن ثاني ساعة ذكية لها ضمن مجموعة Luxe ، وتعد ساعة Fire Boltt Blizzard ذات مظهر كلاسيكي مع ميزات ذكية.  وهي مجهزة بخصائص مقاومة التآكل وظلال مزدوجة مصنوعة من السيراميك عالي التقنية.

 

مواصفات ساعة Fire Boltt Blizzard 

 

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  تتميز ساعة Fire Boltt بتصميم جذاب وسهولة في الاستخدام، حيث يوجد زر "كراون" دوار، وزر الصفحة الرئيسية وزر للرجوع. كما أن الساعة مقاومة للماء والغبار وحاصلة على شهادة IP67.  

وتأتي الساعة الذكية بشكل دائري يتميز بشاشة قياس 1.28 بوصة بدقة عالية الجودة HD .

فيما يتعلق بالصحة ، تم تزويد الساعة الذكية Fire Boltt Blizzard بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومتتبع النوم ، وجهاز مراقبة الدورة الشهرية للمرأة، وتضم الساعة الذكية لـ 120 وضعًا رياضيًا.

تتميز الساعة الذكية Fire Boltt Blizzard بمكبر صوت مدمج ولوحة اتصال عبر Bluetooth مباشرة من الجهاز.  يوجد دعم للمساعد الصوتي وتوفر الساعة ميزات مريحة مثل الإشعارات الذكية والتحكم في الكاميرا وتحديثات الطقس وغيرها الكثير. كما تحتوي الساعة الذكية أيضًا على ألعاب مدمجة.  

تعمل الساعة الذكية Fire Boltt Blizzard بواسطة بطارية بسعة 220 مللي أمبير في الساعة ويصل استخدامها إلى مدة 7 أيام.

 

 سعر ساعة Fire Boltt Blizzard

 

تتوفر الساعة الذكية Fire Boltt Blizzard بالألوان السيلفر ، السيلفر مع اللون الأسود، السيلفر مع اللون  الجولد.  ويبلغ سعر الساعة 3499 روبية "أي ما يعادل 1300 جنيه مصري تقريبا" ويمكن شراؤها بدءا من 23 فبراير من موقع Flipkart والموقع الرسمي للعلامة التجارية.

Fire Boltt Fire Boltt Blizzard ساعة ساعة ذكية SpO2 الدورة الشهرية معدل ضربات القلب

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