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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: طالبان تخطط لتحويل القواعد الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية خاصة

طالبان
طالبان

قال القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في بيان، اليوم الأحد، إن إدارة طالبان ستمضي قدما في خطط تحويل القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية خاصة للشركات.

وقال وزير التجارة بالوكالة لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن وزارته تعمل على خطة القواعد الأمريكية السابقة وستقدمها إلى كل من اللجنة الاقتصادية بقيادة نائب رئيس الوزراء بالإنابة الملا عبد الغني بردار ومجلس الوزراء للموافقة عليها.

وقال الملا بردار في البيان 'بعد مناقشة مستفيضة ، تقرر أن وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تسيطر تدريجيا على القواعد العسكرية المتبقية للقوات الأجنبية بهدف تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة'.

وأضاف أن خطة تجريبية ستبدأ في تحويل القواعد في العاصمة كابول وفي مقاطعة بلخ الشمالية.

وتحذر وكالات الإغاثة من أزمة إنسانية حادة منذ تولي طالبان زمام الأمور في عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية بعد 20 عامًا من الحرب.

وأدى الاستحواذ إلى خفض تمويل التنمية وتجميد أصول البنك المركزي المملوكة لأجانب وفرض عقوبات على القطاع المصرفي.

ودفع قرار إدارة طالبان بمنع معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية من العمل في العام الماضي العديد من وكالات الإغاثة إلى تعليق عملياتها جزئيًا بينما لا يزال الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وقالت طالبان إنها تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار. أعرب بعض المستثمرين الأجانب عن مخاوفهم من سلسلة هجمات ، بما في ذلك في فندق يشتهر به رجال أعمال صينيون ، تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار البنك الدولي أيضًا إلى ارتفاع الصادرات وتمكنت إدارة طالبان من الحفاظ على استقرار الإيرادات إلى حد كبير في عام 2022.

مجلس الوزراء البنك الدولي فرض عقوبات طالبان

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