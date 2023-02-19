تشكيل توتنهام أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام، تشكيل فريقه أمام وست هام في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: إيمرسون، روميرو، إريك داير، لينجليه

خط الوسط: ديفيز، سكيب، هويبيرج

خط الهجوم: كولوسفسكي، ريتشارليسون، هاري كين.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.