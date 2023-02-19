خط أحمر.. أمريكا تحذر الصين من عواقب تزويد روسيا بأسلحة فتاكة

حذرت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأحد، الصين من عواقب تزويد روسيا بأسلحة فتاكة في الصراع بـ أوكرانيا، قائلة إنه سيكون خطا أحمر.

وقالت توماس جرينفيلد: "نرحب بحقيقة أن الصين في مؤتمر ميونيخ للأمن، صرحت بأنها تريد السلام في أوكرانيا، لأن هذا هو ما نسعى دائما لتحقيقه في مثل هذه المواقف، لكننا واضحون أيضا، أنه إذا كانت هناك أي نية أو جهود لدعم روسيا في الصراع في أوكرانيا، فهذا غير مقبول. ونعتبره خطا أحمر".

وأكدت أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث بوضوح للصين، حول عواقب مثل هذه الخطوة.

وقالت توماس جرينفيلد: "لن نقدم على أنفسنا ونعلن عن خططنا، لكننا أوضحنا للصين أنه ستكون هناك عواقب إذا اتخذوا مثل هذا القرار السلبي"

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الصين تدرس تزويد روسيا بأسلحة “فتاكة” في حربها ضد أوكرانيا، محذرا بكين من أن أي إمدادات “ستسبب مشكلة خطيرة”.

وقال بلينكن لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، "القلق الذي لدينا الآن يعتمد على المعلومات التي لدينا بأنهم يفكرون في تقديم الدعم الفتاك”.

وردا على سؤال حول ما سيترتب على الدعم الفتاك، قال بلينكن: “كل شيء من الذخيرة إلى الأسلحة نفسها”.