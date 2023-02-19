ضربة قوية.. الصين تتخلى عن الدولار وتفوق واضح لـ اليوان.. تفاصيل

جف التمويل الدولي للشركات الناشئة الصينية العام الماضي، ما دفع العديد من شركات التكنولوجيا الناشئة إلى زيادة رأس المال والإدراج في الداخل بدلاً من وول ستريت.

وتراجعت استثمارات الدولار في الشركات الجديدة في البلاد بنحو ثلاثة أرباع العام الماضي، حيث انخفضت إلى 19٪ من إجمالي رأس المال في الشركات الناشئة من 39٪ في عام 2021، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن مجموعة الأبحاث ITJuzi.

وقال المستثمرون والمؤسسون الصينيون إن التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن الإجراءات الصارمة التي شنتها بكين على التكنولوجيا وسياسة "صفر كوفيد" القاسية، أثارت مخاوف المستثمرين الأجانب.

في الوقت نفسه، أدى الدعم المتزايد من الحكومة الصينية وعقوبات واشنطن إلى زيادة جاذبية اليوان الصيني.

مسارين مختلفين تمامًا

ويضع قرار جمع الدولارات أو اليوان رواد الأعمال الصينيين في مسارين مختلفين تمامًا، حيث يؤدي أحدهما إلى طرح الشركات الناجحة للاكتتاب العام في نيويورك أو هونج كونج، بينما يؤدي الآخر عادةً إلى إدراج أسهمها في شنجهاي أو شينزين أو بكين.

قال تشو شيانج، رئيس Mingde Capital Advisors، التي تساعد الشركات الناشئة في جمع التمويل: "كان سوق الاستثمار في الصين مختلفًا جدًا جدًا العام الماضي".

وقال: "في النصف الماضي من جميع الصفقات كانت على أساس الدولار، والآن تبلغ 70 أو 80 في المائة اليوان الصيني".

الاهتمام المتناقص بالدولار

وقال تشو إن الاهتمام المتناقص بالدولار، خاصة في قطاع التكنولوجيا الصعبة في البلاد، يرجع جزئيًا إلى أن المؤسسين كانوا قلقين بشأن احتمال تعرضهم لعقوبات أمريكية في المستقبل. كما كانت بكين تضغط من أجل التنمية المحلية.

قال تشو: "الرقائق، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، تريد الحكومة الصينية أيضًا إدراج هذه الأنواع من الشركات في الصين، وليس الولايات المتحدة".

يأتي الانخفاض في التمويل بالدولار للشركات الناشئة مع انسحاب كبار المستثمرين الدوليين من ضخ الأموال في صناديق الأسهم الخاصة والصناديق الاستثمارية التي تركز على الصين.

وجمعت الصناديق الصينية 14 مليار دولار فقط العام الماضي، انخفاضًا من 95 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات بريكين.

وأحدث المستثمرين الذين أعادوا التفكير في إستراتيجيتهم الخاصة بالصين هم صندوق الثروة السيادية في سنغافورة “GIC” وخطة معاشات المعلمين في أونتاريو، وهما مجموعتان حصدتا مكافآت من الصفقات الصينية في سنوات الازدهار التي شهدتها البلاد.

وحتى مع تخلي بكين عن برنامج "صفر كوفيد" وتخفيف إجراءاتها الصارمة المتعلقة بالتكنولوجيا، قد يجد المستثمرون الأجانب صعوبة في العودة. يعمل البيت الأبيض على إنشاء عملية فرز لرأس المال الأمريكي المتدفق إلى الصين، في محاولة للحد من تدفق الأموال من المستثمرين الأمريكيين إلى الشركات أو القطاعات الصينية التي تساعد جيش التحرير الشعبي.

وفي حين أن الحكومات المحلية في الصين والمجموعات المملوكة للدولة قد أنشأت المئات مما يسمى بصناديق التوجيه الحكومية لدعم مجموعات التكنولوجيا الاستراتيجية، فإن هذه لم تكن كافية لتعويض خسارة المستثمرين الدوليين، وفقًا للمحللين وبيانات الاستثمار.