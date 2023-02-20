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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة| نوع من السكر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر.. تناول هذا المشروب يقلل السكري بنسبة 40%

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

ابتعدي عن تناوله.. نوع من السكر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر

أسباب عديدة للخرف أبرزها النظام  الغذائي فعلى عكس الرأي السائد ، فإن الخرف ليس نتيجة مباشرة للشيخوخة مع أخذ ذلك في الاعتبار ، يواصل الباحثون اكتشاف الآليات وعوامل الخطر التي تضع الأساس لحالة الدماغ. 

ووفقا لموقع اكسبريس فقد وجد الباحثون ، أن مرضى الزهايمر لديهم مستويات عالية من نوع معين من السكر في أدمغتهم. تشير دراسة جديدة إلى أن السكر الطبيعي قد يلعب دورًا رئيسيًا في خطر الإصابة بالخرف ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، أن الفركتوز يمكن أن يحمل أدلة على تطور مرض الزهايمر وعلاجه .

أنا بموت .. معلومات عن مرض ميار الببلاوي

تعرضت الإعلامية والفنانة ميار الببلاوى، لوعكة صحية مؤخرًا، وكشفت أنها تشعر بكحة وصداع وسخونية.

وكتبت ميار الببلاوي ، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة :" أنا تعبانه أوي بموت من الكحة وتكسير في جسمي وصداع وسخونية.

وأضافت ميار: " الحمد لله طبعا بس دعواتكم بالشفا علشان ورايا شغل كتير ومش بحب أعطل حد، يارب أنت الشافي المعافي اسألك الشفاء الذي لا يغادر سقما ولك الحمد.

مفعوله أقوى من الأدوية.. تناول هذا المشروب يقلل السكري بنسبة 40%

ينبع مرض السكري من عدم كفاية إنتاج الأنسولين وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ولحسن الحظ ، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن بعض الفواكه والخضروات يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وفقًا للبحث.

الإصابة بالخرف الفنانة ميار الببلاوي تنظيم مستويات السكر المرأة والصحة النظام الغذائي

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