مفاجأة في أسعار اللحوم والألبان قريبا | تفاصيل

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول جهود الحكومة لتوفير السلع بأعلى جودة وأقل سعر.

في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، واقتراب شهر رمضان، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

تنمية الثروة الحيوانية وإنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، كانا من أبرز الملفات التي اطلع عليها الرئيس، كما تم استعراض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي، وفق تصريحات المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

بالإضافة لتوجيه الرئيس خلال الاجتماع بتوفير اللحوم والألبان للمواطنين خلال الفترة المقبلة، والاهتمام بملف الأمن الغذائي بأكبر قدر ممكن.