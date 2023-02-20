بملابس العمرة .. شاهد صور مي ابراهيم وزوجها المحذوفة التي اثارت السوشيال ميديا

اثارت البلوجر مي ابراهيم جدلا كبيرا بعد نشر صورة لها بالحرم تعلن عن شركة سباحة.

ولكن ما أثير الجدل هو استخدمها للفوتوشوب هي وزوجها بملابس الاحرام وهي ترتدي العباية السوداء وبخلفها صورة الحرم .

وقد اكتشف مستخدمو السوشيال ميديا الاخطاء الملحوظة بالصورة التي كشفت منها استخدمها للفوتوشوب وعدم أداء مناسك العمرة ولكن الصورة تعد إعلان الشركة السياحة

وردت مي إبراهيم متهميها بتزوير رحلتها لأداء العمرة: «يعني أوكيه ممكن ألعب في الصورة عشان أشيل الزحمة اللي ورانـا بس مش لدرجـــة إننــــا ما سافرناااش أصلا!!»

وقال احد المتابعين بعد الهجوم عليها مسحت مي ابراهيم الصور من حسابها بالانستجرام ونشرت الصورة الاصلية