التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي النادي الأهلي يرحبون بعودة البرازيلي برونو سافيو جناح الفريق الأحمر إلى نادي بوليفار البوليفي قبل غلق باب القيد هناك يوم 28 مارس المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تن:" اشترط النادي الأهلي على إدارة نادي بوليفار التنازل عن مبلغ مليون دولار باقي قيمة صفقة البرازيلي برونو سافيو عند التعاقد معه رسمياً في الموسم الماضي.

وتابع:"سدد النادي الأهلي عند التعاقد مع برونو سافيو مبلغ 500 ألف دولار فقط ويتبقى باقي قيمة الصفقة على قسطين بقيمة مليون دولار.