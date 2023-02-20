تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف غامض من هونر Honor 

كشفت تسريبات أن شركة Honor هونر الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد من الفة المتوسطة بإمكانات متميزة للغاية في الأداء حيث سيضم الهاتف معالجا يوفر تحسينات بنسبة 35٪ في أداء الرسومات وترقية بنسبة 40٪ في الأداء الحوسبي.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف غامض من هونر قد حصل بالفعل على شهادة 3C الإلزامية في الصين، حيث لم يتم الكشف حتى الآن عن اسم الهاتف القادم، إلا أنه قد تم رصده مع عدد من المواصفات المتميزة، ويحمل رقم الطراز RKY-AN10 .

وسيحصل هاتف هونر الغامض على معالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 SoC المتميز من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ما يصل لـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

وسيحتوى هاتف هونر الغامض على بطارية بسعة كبيرة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط ، مع شاحن يحمل طراز HW-100225C00 ، يمكنه شحن البطارية في مدة قليلة.

وسيأتي هاتف هونر الغامض بشاشة منحنية ومقاومة للمياه والغبار من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية ،مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

كما من المتوقع أن يقدم هاتف هونر الغامض كاميرا رئيسية بدقة 108 مميجا بكسل، مع كاميرا بمستشعر دقة 8 ميجا بكسل فائق السرعة، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.