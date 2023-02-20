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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حريق هائل بمصنع للمواد الغذائية بالبحيرة

حريق داخل مصنع شركة
حريق داخل مصنع شركة الجوهرة للصناعات الغذائية بمركز حوش عيسي

أصيب قبل قليل، عدد 6 أشخاص بحالات اختناق وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر إندلاع حريق داخل مصنع شركة الجوهرة للصناعات الغذائية بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم، ومازالت أعمال السيطرة علي الحريق مستمرة.

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تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة المجدة، يفيد إندلاع حريق هائل داخل مصنع شركة الجوهرة للصناعات الغذائية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الخماية المدنية والاسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق في عدد 3 طوابق، وجاري السيطرة عليه واخماده.

حريق داخل مصنع شركة الجوهرة للصناعات الغذائية بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة
حريق داخل مصنع شركة الجوهرة للصناعات الغذائية بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة
حريق داخل مصنع شركة الجوهرة للصناعات الغذائية بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة

كما تبين إصابة كلا من، "شادي م.ا" 23 عاما، مصاب بحالة اختناق، "عاطف ر.ع" 35 عاما، مصاب بحالة اختناق، "اسامه م.ل" 18 عاما، مصاب بحالة اختناق، "عمار ك.ا" 17 عاما، مصاب بكسر بالقدم اليسرى وجروح بالقدم، و"كرم م.س" 35 عاما، مصاب بحالة اختناق، و"خالد .ف " 35عاماً ، مصاب بحالة اختناق وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة حريق هائل نشوب حريق حوش عيسى جوهرة اندلاع حريق اصابة 5 أشخاص

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