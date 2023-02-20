السياحة في مصر تستعيد نموها لمرحلة ما قبل كورونا..تفاصيل

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة في مصر تستعيد نموها علي نحو سريع لمرحلة ما قبل كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "دي ام سي"،:" مصر استطاعت تحقيق 50% من النمو في 2022 مقارنة في 2021 وهي من أعلى النسب النمو أو الزيادة في العالم، وأن السياحة المصرية تستعيد أرقام ما قبل فيروس كورونا على نحو سريع.

وأضاف،:" تلك الأزمات أثرت على الكثير من العوامل على نحو مباشر على السياحة بمصر ومنها الطيران ووقف العديد من الخطوط الجوية ما بين دول العالم بسبب الاستغناء عن العمالة بشركات الطيران، كما أدت الأزمة الروسية الأوكرانية لرفع أسعار الوقود إلى حد بعيد ما كان له تأثير سلبي على زيادة أسعار تذاكر الطيران.