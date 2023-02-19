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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضوابط جديدة لـ عمرة شعبان ورمضان.. والسعر يبدأ من 25 ألف جنيه|تفاصيل

الكعبة
الكعبة

كشف مجدى صادق ، عضو غرفة شركات السياحة ، عن ضوابط تنظيم رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال شهر شعبان وذلك استعدادًا لعمرة شهر رمضان المبارك المقبل 2023 .

وأضاف صادق ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أنه خلال الأيام الجارية هناك تشديدات من قبل المملكة قبل دخول الحرم، مشيرًا إلى أنه لا يسمح بدخول المعتمر قبل استخراج تصريح العمرة لفحصه من قبل الجهات المعنية، ولذلك تم إطلاق حملة مكبرة من قبل غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة بالطرق القانونية السليمة للسفر، وتسعى كذلك للتعريف بالبوابة المصرية للعمرة .

حملة توعية للمعتمرين

وتابع :"حملة توعية المعتمرين تستهدف توعية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة في  شهر رمضان بأن البوابة المصرية للعمرة هي المنفذ الرسمي والقانوني لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار، والتى تشرح فوائد السفر عن طريق البوابة من ضمان لحقوق المعتمر وتوفير أفضل السبل لسلامته وراحته وأمانه وتقديم أفضل الخدمات له طوال الرحلة ".

وأكمل :" ضمان جودة البرامج المتعاقد عليها مع شركة السياحة ومراقبة التنفيذ من خلال وزارة السياحة والآثار، كما أن البوابة لديها آلية لتلقي شكاوى المعتمرين لحظة بلحظة وتتجاوب معها وتسعى لحلها فورا" مشيرا الى أن العمرة شعيرة، ومهما ارتفعت الأسعار في شهر رمضان فالمواطن المصري مرتبط بزيارة بيت الله الحرام، هذه الشعيرة من أهم الأولويات للشعب المصري دائمًا.

وعن ارتفاع أسعار العمرة بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، شدد صادق ، على أن سعر العمرة في  شهر رمضان للخمس نجوم يصل من 100 الف إلى 200 الف جنيه حسب الفندق الذي سينزل فيه والترفيه ولكن العمرة العادية من 25 الفا الى 30 الف جنيه.
 

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