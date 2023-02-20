القوى العاملة: عجلات الإنتاج تدور في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

أشاد 340 عاملا بشركة فولجا للأحذية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية،بالدور الذي لعبته وزارة القوى العاملة في مفاوضة جماعية ناجحة شارك فيها طرفا العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعمال "،عززت من علاقات العمل.

وحصل بمقتضاها العمال على حقوقهم المشروعة،وقالوا انهم اوقفوا الاحتجاج الذي نظموه داخل الشركة بعد الاستجابة لكافة مطالبهم ،وقالت "الوزارة" في بيان لها اليوم الاثنين أن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لجميع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات مستمرة من أجل التواصل المستمر مع كافة مواقع العمل والإنتاج بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية ،وبيئة العمل اللائقة لتحقيق مصالح طرفي الإنتاج،وتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان الوزارة اكد محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية،على نجاح جهود المديرية في مفاوضة جماعية حصل بمقتضاها عمال الشركة على العلاوة الدورية،وتطبيق الحد الأدنى للأجور "2700 "،والاجازات السنوية او البدل النقدي ،اضافة إلى استجابة صاحب العمل صرف 200 جنيه للعاملين بالشركة، بدل غلاء معيشة،وان العمال قاموا بتوجيه الشكر والتقدير للوزارة لحرصها على مصالحهم وحقوقهم المشروعة ،وكذلك على دوران عجلة الإنتاج التي تأثرت بالاحتجاجات ،مؤكدا أن عجلة الإنتاج تدور الان داخل تلك الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمال والذين أكدوا أيضا حرصهم على المزيد من العمل كجنود للانتاج في ظل الجمهورية الجديدة.