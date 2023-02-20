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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور 200 عالم.. مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة بالسعودية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

يشارك الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- في أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي ينعقد في الفترة من اليوم الموافق 20 إلى 23 فبراير 2023، في مدينة جدَّة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك مفتي الجمهورية، في الدورة الحالية نحو 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع؛ وذلك لمناقشة 160 بحثًا حول قضايا الدورة وموضوعاتها.

تأتي هذه الدورة لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن.

شوقي علام مفتى الجمهورية مجمع الفقه الإسلامي السعودية

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