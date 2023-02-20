قبل رمضان.. ضبط 47طن أغذية في حملة مكبرة على مصانع العاشر من رمضان

كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة خلال هذه الفترة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار ترأس وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة للمرور علي عدد من المصانع والمنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة العاشر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٤٠ طن بلح سايب لسوء التخزين، داخل مصنع للمنتجات الغذائية، كما تم إعدام ٧ طن بلح لوجود تغير في خواصه الطبيعية بنفس المصنع، وتم سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود ، على إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين ، بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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