عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة رحيل جمال إسماعيل المأساوية

جمال إسماعيل
جمال إسماعيل

تحل اليوم الإثنين 20 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان جمال إسماعيل الذى ولد بمثل هذا اليوم عام 1933، ورحل عن عالمنا في 18 ديسمبر عام 2013، عن عمر يناهز الـ 80 عاما. 

قدم جمال إسماعيل، عددا من الأعمال الفنية الرائعة التى تظل علامة فى تاريخه الفني، ومحفورة فى وجدان المشاهد على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية لكنها مؤثرة فى الأحداث. 

جمال إسماعيل ومشواره

حصل جمال إسماعيل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت قام بدراسة الفن في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 ثم التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، والذي كانت تابعة لمصلحة الفنون، حيث عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية، وقام بإخراج عروض الفرق المدرسية والجامعات وحفلات الشركات. 

 

أعمال جمال إسماعيل 

نجح جمال إسماعيل في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "تيتو، ديك البرابر، طباخ الريس، مدينة الصمت، مافيا، حرب أطاليا، أبو البنات، اللعب مع الكبار، علي سبايسي، ومن الحب ما قتل، حسن اللول، شفيقة القبطية، عرق البلح".

 

وفاة جمال إسماعيل 

توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب. 

جمال إسماعيل وفاة جمال إسماعيل أعمال جمال إسماعيل الفنان جمال إسماعيل ذكرى جمال إسماعيل ذكرى ميلاد جمال إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

أول تعليق من كهربا على أنباء خناقته مع مهاجم الأهلي

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

موضوعات متعلقة

عرض فيلم ملح الجبل بمركز الثقافة السينمائية .. الأربعاء

أخبار الفن.. وفاة حسين فوزى.. صدمة شيرين عبد الوهاب.. أزمة فستان إليسا مع الرقابة

مؤلف مسلسل الإمام الشافعى: استعنت بباحث تاريخ بطلوع الروح من أجل العمل

اتهام بالسرقة.. تفاصيل أزمة بوستر مهرجان الإسماعيلية السينمائى للأفلام التسجيلية والقصيرة

هل تدفع 10 ملايين جنيه؟!.. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب مع "روتانا"

صاحب لحن"صلينا الفجر فين"..وفاة الموسيقار حسين فوزى

مكشوف بجرأة.. أزمة فستان إليسا مع الرقابة في الكويت بعد سعره الخرافي

وفاة والدة مدير أعمال شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

أزمة كبيرة.. الجيش الروسي يحرم مجموعة “فاجنر” من الذخيرة

روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لحادث نووى وشيك.. فيديو

تأجيل محاكمة القائم بأعمال المرشد و19 آخرين في قضية تهريب الأموال

إديوتك إيجيبت.. ملتقى لعرض تجربة مصر في إصلاح التعليم.. وخطة لزيادة الملتحقين إلى 65%

مياه صرف وضرب وسلة مهملات.. الخطايا السبع للهلال السوداني في حق الأهلي

القصة الكاملة لحل مشلكة الطلاب المصريين بروسيا.. ماذا تقدم الدولة لأبنائها بالخارج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحراً

أقوى من أدوية الكحة.. وصفة لعلاج السعال فورا

فستان جريء.. شاهد نانسي عجرم تثير الجدل بأحدث ظهور لها

بشرى سارة.. شركة بيونتيك تعلن موعد إنتاج لقاح السرطان

فيديو

مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحراً

مات بسبب قطعة فراولة.. تفاصيل مؤلمة في حادث وفاة رضيع القليوبية

حقيقة حدوث زلزال في مصر | بيان رسمي

لجذب السياحة.. مصري يصمم زيا لمضيفات الطيران بلمسات فرعونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ