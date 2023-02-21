ضبط 3537 مخالفة متنوعة.. حملات مستمرة للرقابة على الأسواق والمخابز في المنيا

تشهد محافظة المنيا ومراكزها المختلفة حملات رقابية مستمرة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم فقد أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 3 آلاف و 537 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر يناير الماضي.

يقول الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا في تصريحات خاصة " لصدي البلد" ان الحملات التموينية و التفتيشية التي تضم مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين وتنظمها المديرية بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة على مدار شهر يناير الماضي أسفرت عن ضبط 3 آلاف و537 مخالفة تموينية متنوعة

وأوضح انه تم تحریر 2916 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 1026 انتاج خبز ناقص الوزن و320 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و85 مخالفة توقف دون عذر و38 تصرف وتجميع و95 عدم وجود سجلات و1352 مخالفة أخرى .

وأضاف وكيل وزارة التموين انه في مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير 621 مخالفة منها 145 لعدم الاعلان عن الاسعار 8 مخالفات للبيع بأسعار أزيد و36 بدون صلاحية و18 بدون ترخيص و13 مخالفة اسطوانات و 38 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و103 مخالفة لقانون 113 و 45 لتجار تموينين وتحرير3 مخالفات مواد بترولية و 5 حالات غش تجاری و 207 مخالفة أخرى .

وفي سياق متصل تشهد معارض السلع الغذائية بالمدن والقرى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 ٪ لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

حيث تم إقامة 9 معارض رئيسيه للسلع الغذائية بالمدن و61 معرض بكل وحدة قرويه " اهلا رمضان" بالإضافة إلى 40 سيارة متحركه تجوب النجوع والقرى من خلال جهاز خدمات القوات المسلحة وأمان وكلنا واحد والشركه المصريه لتجارة الجمله تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ان المعارض تشهد اقبالاً كبيرا من المواطنين ويتم إضافة كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة أمام المواطنين.

ومن جانبه افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا عدداً من معارض "أهلا رمضان" بالمدن والقرى ضمن سلسلة من المعارض تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض اهلا رمضان علي مستوي جميع المحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

أوضح نائب المحافظ، أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.

حملات رقابية على المحلات والأسواق بالمنيا

حملات رقابية على المحلات والأسواق بالمنيا

حملات رقابية على المحلات والأسواق بالمنيا

حملات رقابية على المحلات والأسواق بالمنيا