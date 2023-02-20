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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى إسماعيل: رؤوف عبد العزيز مخرج مريح وطلع كل حاجة عندنا

ندى إسماعيل - رؤوف
ندى إسماعيل - رؤوف عبد العزيز

قالت الفنانة ندى إسماعيل -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة في معهد فنون مسرحية قسم تمثيل واخراج، وإنها تجسد في المسلسل شخصية ابتسام، وتعمل في مجال السوشيال ميديا للتسويق للصفحات وغيرها. 

وأضافت ندى إسماعيل، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، أن الترشيح للدور كان من الفنان الدكتور أشرف زكي، مشيرة إلى أنه بمثابة الأب الروحي لها، وأنه رآها في عرض بالمعهد وضمها. 

وتابعت ندى إسماعيل، قائلة: «دكتور أشرف زكي كشخص هو صاحبك لما تقعد معاه وبيتعامل معنا كأولاده ودايما بيجمعنا». 

وحول فكرة إحياء المسرح من جديد بمسلسل تياترو، قالت ندى إسماعيل: «الازمات اللي أنا شايفاها بتواجه المسرح الفترة دي إن هو ما بقاش في مسرح قوي زي زمان والمسرحيات القديمة اللي احنا بنتفرج عليها لحد دلوقتي وبنقعد نضحك وكأنها أول مرة تتعرض.. فمبقاش فيه ده دلوقتي.. فاحنا بنحاول ندمج الاتنين في بعض ونرجع المسرح شوية». 

وحول العمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز، قالت ندى إسماعيل: «أستاذ رؤوف ده مخرج مريح أنا ما اتعاملتش مع مخرجين كتير بس من أول يوم أنا حضرت فيه اللوكيشن ومن قبل اللوكيشن لما كنا بنقرأ الدور في المكتب عنده وهو مريح جدا وبيستنى يطلع كل حاجة عندك ويظبطها». 

 

تفاصيل مسلسل تياترو 

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجيا، ودراميا مميزا ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

"تياترو"، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

واستمرت تحضيرات المسلسل لعدة أشهر سابقة، كانت بمثابة رحلة استكشاف لمواهب فنية جديدة، يُجدد خلالها الدماء بالوسط الفني، وهو ما نال إعجاب وتقدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي لم تتوقف عن دعم الفكرة، حتى صار مشروعًا فنيًا متكاملًا، وجاهزًا للتنفيذ، وتم الاستقرار في نهاية المطاف على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة "تياترو" ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا.

ندى إسماعيل الفنانة ندى إسماعيل مسلسل تياترو تياترو رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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