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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد 2 مارس.. البحث العلمي تعلن فتح التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية

البحث العلمى
البحث العلمى

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الإتفاقية  الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة إستخدام  بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .


وأوضحت انه قبل البدء في تقديم المقترحات البحثية ،يقوم العلماء المهتمين بمناقشة الإمكانيات التقنية للأجهزة بالاتصال بعلماء خط إشعاع سيزامى للمقترحات المتعلقة بخطوط الأشعة IR و XAFS / XRF و MS على التوالي:
• الأستاذ الدكتور / جيهان كامل    ‏‏[email protected]‏‏
• الأستاذ الدكتور /  مسعود حرفوش‏‏ ‏‏[email protected]‏‏messaoud.harfouche ‏‏
• الأستاذ الدكتور / محمود عبد اللطيف  ‏‏[email protected] 
اخر موعد  لتلقي المقترحات البحثية  2 مارس 2023 
‏لمزيد من المعلومات يرجى زيارة  الرابط الإلكتروني التالي : 
https://www.sesame.org.jo/news/sesame-call-proposals

‏ ‏

وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام  2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .


وقد ورد للأكاديمية عدد 98 مقترح بحثي وقد تم تحكيم 86 مقترح بحثي منهم مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

للتعرف على المشروعات الفائزة من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/win/

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