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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز -
رؤوف عبد العزيز - إميلي خالد

علقت الفنانة إميلي خالد -بطلة مسلسل تياترو- على التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في المسلسل. 

وقالت إميلي خالد، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «الأستاذ رؤوف عبد العزيز مريح بشكل مش طبيعي بيسمع مننا قوي ولما حد بيبقى عطلان في حاجة بيقف جنبه وينصحه». 

وأضاف إميلي خالد: «المخرج رؤوف عبد العزيز عمره ما حسس أي حد بأي إحساس وحش سواء انه مش مرتاح أو متردد أو متوتر .. ولو حاسس إن حد متوتر بيجي يطبطب عليه لأ ما تخافش لأ تمام اهدوا والمشاهد بتمشي زي الفل بسبب استاذ رؤوف». 

وحول التشابه بينها وبين الفنانة تارا عماد، علقت إميلي خالد، قائلة إن لديها شقيقة تدرس في معهد فنون مسرحية، تشبه «تارا» أكثر منها. 

وأعربت إميلي خالد -خلال لقاءها مع كاميرا صدى البلد- عن حبها وتقديرها للفنانة تارا عماد، مؤكدة حبها لها ولفنها.

 

تفاصيل مسلسل تياترو 

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجيا، ودراميا مميزا ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

"تياترو"، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

واستمرت تحضيرات المسلسل لعدة أشهر سابقة، كانت بمثابة رحلة استكشاف لمواهب فنية جديدة، يُجدد خلالها الدماء بالوسط الفني، وهو ما نال إعجاب وتقدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي لم تتوقف عن دعم الفكرة، حتى صار مشروعًا فنيًا متكاملًا، وجاهزًا للتنفيذ، وتم الاستقرار في نهاية المطاف على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة "تياترو" ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا. 

 

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