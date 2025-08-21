بكلمات مؤثرة عن والده | شاهد دموع نجل شهيد محطة وقود العاشر يوم زفافه

أعرب أحمد خالد عبد العال نجل الشهيد خالد الذى ضحى بنفسه وحافظ على أرواح مواطنبن من كارثة بالعاشر من رمضان واشتعلت شاحنه به عن فخره بوالده.

وقال احمد "والدى فخر لى. وللجميع، وكنت اتمنى ان يشاركنى حفل زفافي هذا اليوم الذي تمناه كثيرا وكان يحلم بان يرانى عريس وروحه خالده وتشعر بى '.

وانهمرت دموع الفتى قائلا " ترك لى والدى كل ما هو جميل السمعه الطيبه والذكرى الخالده وعندما يرزقنى الله بمولود سأسميه خالد فقد كان أبا وحبيبا وصديقا'.

و حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول، على مشاركة نجل الراحل خالد عبد العال، المعروف بـ”شهيد الشهامة” بطل واقعة حريق سيارة محملة بالوقود في العاشر من رمضان ، والذي قام بقيادة السيارة المحترقة خارج محطة وقود لإنقاذ المدينة من كارثة كبيرة. حفل زفافه باحد اماكن التصوير بالمنصور جدير بالذكر ان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد قرر إطلاق شهيد الشهامة البطل خالد محمد شوقي عبد العال ابن قرية مبارك مركز بني عبيد، على المدرسة الإعدادية بالقرية، والذي ضحى بنفسه من أجل مصر وأهلها، وأكد أن الشهادة منحه من الله يختص بها من أحب من عباده ومنزلة الشهداء مع الأنبياء في أعلى درجات الجنة، حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول، على مشاركة نجل الراحل خالد عبد العال، المعروف بـ”شهيد الشهامة” بطل واقعة حريق سيارة محملة بالوقود في العاشر من رمضان ، والذي قام بقيادة السيارة المحترقة خارج محطة وقود لإنقاذ المدينة من كارثة كبيرة. حفل زفافه باحد اماكن التصوير بالمنصورة.

جدير بالذكر ان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد قرر إطلاق اسم شهيد الشهامة البطل خالد محمد شوقي عبد العال ابن قرية مبارك مركز بني عبيد، على المدرسة الإعدادية بالقرية، والذي ضحى بنفسه من أجل مصر وأهلها، وأكد أن الشهادة منحه من الله يختص بها من أحب من عباده ومنزلة الشهداء مع الأنبياء في أعلى درجات الجنة