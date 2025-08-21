قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
المستشار محمود فوزي: القيادة السياسية تقف مع المواطن البسيط في مختلف القطاعات
وزير الشؤون النيابية: الدورة التشريعية الأخيرة شهدت زخمًا غير مسبوق في القوانين المؤثرة اجتماعيًا
إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات
ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية
بكلمات مؤثرة عن والده | شاهد دموع نجل شهيد محطة وقود العاشر يوم زفافه
مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
قرار عاجل بشأن 13 فتاة بينهن أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بالنزهة
تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء
السعودية تستنكر استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان
كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام
قمة نيوم تفتح آفاقا جديدة.. شراكات مصرية سعودية في التكنولوجيا والنقل والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بكلمات مؤثرة عن والده | شاهد دموع نجل شهيد محطة وقود العاشر يوم زفافه

نجل الشهيد خالد
نجل الشهيد خالد
همت الحسينى

أعرب أحمد خالد عبد العال نجل الشهيد خالد الذى ضحى بنفسه وحافظ على أرواح مواطنبن من كارثة بالعاشر من رمضان واشتعلت شاحنه به عن فخره بوالده.

 وقال احمد "والدى فخر لى. وللجميع، وكنت اتمنى ان يشاركنى حفل زفافي هذا اليوم الذي تمناه كثيرا وكان يحلم بان يرانى عريس وروحه خالده وتشعر بى '. 

وانهمرت دموع الفتى قائلا " ترك لى والدى كل ما هو جميل السمعه الطيبه والذكرى الخالده وعندما يرزقنى الله بمولود سأسميه خالد فقد كان أبا وحبيبا وصديقا'.

و حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول، على مشاركة نجل الراحل خالد عبد العال، المعروف بـ”شهيد الشهامة” بطل واقعة حريق سيارة محملة بالوقود في العاشر من رمضان ، والذي قام بقيادة السيارة المحترقة خارج محطة وقود لإنقاذ المدينة من كارثة كبيرة. حفل زفافه باحد اماكن التصوير بالمنصور جدير بالذكر ان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد قرر إطلاق شهيد الشهامة البطل خالد محمد شوقي عبد العال ابن قرية مبارك مركز بني عبيد، على المدرسة الإعدادية بالقرية، والذي ضحى بنفسه من أجل مصر وأهلها، وأكد أن الشهادة منحه من الله يختص بها من أحب من عباده ومنزلة الشهداء مع الأنبياء في أعلى درجات الجنة، حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول، على مشاركة نجل الراحل خالد عبد العال، المعروف بـ”شهيد الشهامة” بطل واقعة حريق سيارة محملة بالوقود في العاشر من رمضان ، والذي قام بقيادة السيارة المحترقة خارج محطة وقود لإنقاذ المدينة من كارثة كبيرة. حفل زفافه باحد اماكن التصوير بالمنصورة.

 جدير بالذكر ان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد قرر إطلاق اسم شهيد الشهامة البطل خالد محمد شوقي عبد العال ابن قرية مبارك مركز بني عبيد، على المدرسة الإعدادية بالقرية، والذي ضحى بنفسه من أجل مصر وأهلها، وأكد أن الشهادة منحه من الله يختص بها من أحب من عباده ومنزلة الشهداء مع الأنبياء في أعلى درجات الجنة

الدقهلية الشهيد البطل خالد عبد العال زفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

صورة من الهدف

بالخطأ في مرماه.. الونش يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى الزمالك

مانشستر سيتي

مدافع السيتي يقترب من جالطة سراي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي

عمر مرموش

عمر مرموش يكشف عن أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي

بالصور

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد