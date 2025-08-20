ضبط 2.5 طن عينات لحوم غير صالحة خلال حملة بالمنصورة

تابع الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والمحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، حملة، بحضور الدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، ورئاسة الدكتورة هبه رحمو، طبيبة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة التفتيشية بنطاق مدينة المنصورة، عن ضبط كمية تقدر بـ 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها، بينها كميات مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الكميات المضبوطة.