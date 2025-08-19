جامعة المنصورة .. تدريب طلاب من العراق بكليتي الطب والهندسة

استقبلت جامعة المنصورة ، وفدا طلابيا مكونا من 13 طالبا من جامعة المستقبل بدولة العراق للتدريب بكليتي الطب والهندسة بقيادة الدكتور سعد فتح العالم والدكتور أمين كتاب، فى اطار اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة المنصورة وجامعة المستقبل بدولة العراق .

حيث استقبل الوفد الدكتورة مروة حسن حسان، مدير مكتب العلاقات الدولية وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يسرا الفار، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية ، الدكتور شادي عون، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور نسرين صادق، استاذ مساعد بكلية الاداب ، الدكتور محمود عبدلله، منسق البرامج السياحية بمكتب العلاقات الدولية

زار الوفد مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية ،مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، القرية الاوليمبية والنادى الرياضى، وكلية الطب وكلية الهندسة .