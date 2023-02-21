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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رمز اليهودية حتى الآن.. قصة شمعدان الهيكل الثاني المفقود

شمعدان اليهودية
شمعدان اليهودية

يُعرض في المتحف اليهودي في برلين نسخة طبق الأصل من "غنائم القدس" التي عُثر عليها على قوس تيتوس في روما، في عام 70 م ، اقتحم الجيش الروماني مدينة القدس وهدم الهيكل الثاني ، أقدس موقع في بالأرض.

ووفقا لصحيفة “ناشيونال” الاماراتية، كل ما تبقى هو جزء من المجمع المعروف شعبيا باسم حائط المبكى ، في حين أن المعبد هو الآن موقع قبة الصخرة ، وهو موقع مقدس للمسلمين.

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من بين الكنوز التي قيل إن الجيوش الرومانية نهبتهم في ذلك اليوم كان الشمعدان الضخم ، شمعدان ذو سبعة فروع من الذهب الخالص أصبح رمزا لليهودية، تم نقل الشمعدان والكنوز الأخرى في انتصار إلى روما، الحدث الذي تم تصويره على قوس تيتوس في المدينة في القرن الأول.

قصة شمعدان الهيكل الثاني المفقود

ما حدث للشمعدان التالي ظل لغزا لمدة ثلاثة قرون، تم عرضه جنبًا إلى جنب مع كنوز أخرى في القصر الإمبراطوري في روما أو في معبد السلام، تم تسجيله على أنه موجود عندما أقال الفاندال ، وهم قبيلة جرمانية ، المدينة عام 455 م.

يقول البعض إنها أعيدت بعد ذلك إلى القدس ، أو تم تفكيكها وذابها، لكن التقليد اليهودي يقول إنه موجود في روما ، وربما يحتفظ به الفاتيكان سراً، إلى جانب قوس العهد والقطع المكسورة للألواح المنقوشة بالوصايا العشر.

ويذكر أن هناك ادعاءات حديثة بأنه شوهد ، إلى جانب كنوز أخرى من المعبد الثاني ، في كهف سري تحت الفاتيكان ، تم بناؤه فوق قصر روماني، لكن لا يوجد دليل حتى الآن.

رمز اليهودية الهيكل المفقود شمعدان الهيكل الثاني

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