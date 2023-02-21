وزير خارجية المملكة المتحدة يناقش نظيره الصيني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بشينجيانغ

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمس الاثنين إنه تحدث مع نظيره الصيني تشين جانج وأثار انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ بغرب الصين.

وقالت كليفرلي في تغريدة على تويتر 'لقد أثرت انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينجيانغ والحاجة إلى السلام في مضيق تايوان'. كما اتفقنا على العمل معا لحل القضايا المتعلقة بالمناخ والتجارة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تشين ، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية في ديسمبر ، أخبر كليفرلي أن الصين لا تشكل أي تحد أو تهديد لبريطانيا.

قال تشين إن العلاقة القوية بين الصين وبريطانيا لا تخدم مصالح البلدين فحسب ، بل تسهم أيضا في السلام والتنمية العالميين ، وفقا لشينخوا.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطًا من البعض داخل حزبه لإعادة تصنيف الصين على أنها 'تهديد' بدلاً من 'منافس منهجي' في تحديث لاستراتيجية الحكومة للدفاع والسياسة الخارجية.

وردا على سؤال حول الصين في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت ، قال سوناك إن حكومته ستفعل ما هو ضروري لحماية المملكة المتحدة و 'التواصل مع الصين في محاولة حل بعض هذه المشاكل الملحة حيثما أمكننا ذلك'.

وقال 'لقد كنت واضحا جدا أن الصين تمثل تحديا نظاميا لقيمنا ومصالحنا ... سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية أنفسنا من ذلك'.