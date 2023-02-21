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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

منة بكر - رؤوف عبد
منة بكر - رؤوف عبد العزيز

قالت الفنانة منة بكر -بطلة مسلسل تياترو- إنها تلعب في المسلسل دور فتاة تتدعى سلوى، وهي تعاني من مشاكل نفسية بسبب تربيتها الغلط في البيت وتربية امها لها الغلط.

وأضافت منة بكر، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، أنهم في البداية كان لديهم مشروع تخرج بمعهد فنون مسرحية، اسمه المسرح مسرحنا كانت اخراج دكتور أشرف زكي، ثم جاء المخرج رؤوف عبد العزيز وشاهد المسرحية، فرأى كل أبطال مسلسل تياترو من البداية. 

وأكدت منة بكر أنها وجدت دعم كبير من المخرج رؤوف عبد العزيز، معلقة: «مفيش تفصيلة في الممثل الا اما ييجي يتكلم معاه فيها وبيحاول يدخلنا في الشخصية وتبقى انت والشخصية واحد.. ما بيتعاملش معانا كمخرج وكممثل لا احنا اصحاب عادي جدا». 

وتابعت منة بكر: «كل الممثلين في مسلسل تياترو دفعة بعض أو مثلنا مع بعض برة في مسرح كتير والموضوع ما كانش فيه رهبة نهائي». 

واستطردت منة بكر: «المخرج رؤوف عبد العزيز من البداية كان مدينا المجال ان نفتح معاه تفاصيل في الشخصية لو حد عنده فكرة معينة يقدر يزودها يقدر يشيلها.. ما كانش الموضوع أمر مفروض علينا». 

 

تفاصيل مسلسل تياترو 

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجيا، ودراميا مميزا ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

"تياترو"، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

واستمرت تحضيرات المسلسل لعدة أشهر سابقة، كانت بمثابة رحلة استكشاف لمواهب فنية جديدة، يُجدد خلالها الدماء بالوسط الفني، وهو ما نال إعجاب وتقدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي لم تتوقف عن دعم الفكرة، حتى صار مشروعًا فنيًا متكاملًا، وجاهزًا للتنفيذ، وتم الاستقرار في نهاية المطاف على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة "تياترو" ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا. 

منة بكر
منة بكر
منة بكر
منة بكر
منة بكر
منة بكر
منة بكر
منة بكر
منة بكر الفنانة منة بكر تياترو مسلسل تياترو معهد فنون مسرحية رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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