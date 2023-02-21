بأمر نزاهة.. القبض على مسؤولين في السعودية| تفاصيل

ينتسبون الي قطاعات عسكرية وهيئة الزكاة..

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “ نزاهة ” بمباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية حيث نفذت 2194 جولة رقابية علي 7 جهات حكومية خلال شهر رجب .

وذكرت الهيئة السعودية في بيان لها أنها أجرت تحقيقا مع 241 متهما بقضايا الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير حيث ينتسب الموقفون إلى قطاعات عسكرية وحكومية وإلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .



فيما بلغ عدد الموقوفين 149 من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصحة والتعليم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.